Олег Табаков. Краткая творческая биография

Москва, , 18:28 — REGNUM Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года в Москве в возрасте 82 лет. Президент России Владимир Путин, политики, члены правительства и деятели культуры выражают свои соболезнования родным и близким артиста, а также всем почитателям его таланта.

Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в городе Саратове в семье медицинских работников. Учась в школе, Табаков занимался в театральном кружке в городском Дворце пионеров и школьников, вёл детско-юношеские радиопередачи.

В 1953 году Олег Табаков поступил в Школу-студию МХАТ, где быстро вошел в число лучших студентов.

Вместе с Олегом Ефремовым организовал в Школе-студии МХАТ Студию молодых актеров, из которой впоследствии вырос театр «Современник», одним из ведущих актеров которого Олег Табаков оставался до 1983 года.

Еще в студенческие годы Олег Табаков начал сниматься в кино. Его дебютной работой стала роль в кинокартине знаменитого режиссера Михаила Швейцера «Саша вступает в жизнь».

После этого Олег Табаков снимался более чем в сотне кинофильмов, особо запомнившись зрителям ролями в таких знаменитых кинокартинах, как «Живые и мертвые» Александра Столпера, «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты, многосерийном телевизионном фильме «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой, «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» Никиты Михалкова, кинокомедии «Человек с бульвара Капуцинов» Аллы Суриковой и многих других.

Детям и взрослым всех республик СССР голос Олега Табакова запомнился по мультфильмам «Простоквашино», где он озвучивал кота Матроскина. Артист озвучивал десятки мультфильмов и участвовал в многочисленных радиоспектаклях и передачах как для детей, так и для взрослых

С 1973 года Олег Табаков стал еще и преподавателем, создав театральный кружок для старшеклассников, а потом и работая в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), где под его руководством были выпущены два актерских курса.

В 1977 году в Москве Олег Табаков со своими учениками из ГИТИСа создал новый театр под названием «Табакерка», который тогда не получил официального статуса и с 1980 по 1986 год прервал свою деятельность. Тем не менее в 1986 году Министерство культуры СССР издало приказ об учреждении Театра-студии под руководством Олега Табакова, который с тех пор оставался художественным руководителем этого коллектива.

Одновременно с этим Олег Табаков с 1983 года активно работал в Московском художественном академическом театре имени Горького, а с 2000 года, после кончины Олега Ефремова, занял пост художественного руководителя МХТ им. Чехова.

За свои творческие достижения Олег Табаков в 1967 году стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. В 2002 году Олег Табаков получил премию президента РФ в области литературы и искусства, премии «Золотой овен», «Золотая маска», премию им. Станиславского и многие другие.

Олег Табаков был награжден советскими орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, а также российскими орденами Дружбы народов и «За заслуги перед Отечеством» всех степеней.

В ноябре 2017 года Табаков тяжело заболел и был помещен в Первую градскую больницу Москвы с диагнозом воспаление легких.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время состояние здоровья артиста ухудшилось, и медики были вынуждены вводить его организм в состояние искусственной комы для снижения нагрузки на внутренние органы.

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