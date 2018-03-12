Тимур Бекмамбетов представил в Техасе продолжение фильма «Убрать из друзей»

Остин, США, , 09:19 — REGNUM Тимур Бекмамбетов в рамках фестиваля South by Southwest, который проходит в Техасе представил в США вторую часть триллера «Убрать из друзей», об этом 11 марта сообщил сайт телеканала «Звезда».

Новая картина будет называться «Убрать из друзей: Даркнет», она будет рассказывать о том, как один молодой человек обнаружил в своем компьютере скрытые файлы и через них вышел в темную часть сети.

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Отмечается, что все действия фильма будут происходить на экране монитора главного героя, это заявляется как жанр «скрин лайф».

Сценарий к «Убрать из друзей: Даркнет» написал Стивен Саско, который ранее работал над такими лентами, как «Проклятие», «Игра на выживание», «Техасская резня бензопилой 3D» и «Крутые кексы».

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Он же выступил в роли режиссера. Помогать Бекмамбертову в продюсерской работе будет Джейсон Блум («Прочь», «Астрал4: Последний ключ», сериал «Острые предметы»).

Напомним, в 2017 году Тимур Бекмамбетов занимал должность продюсера фильма «Война токов», он также работал над созданием картины «Взломать блогеров» (2016). В 2018 году дна большие экраны должен выйти его новый фильм «Профиль».

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