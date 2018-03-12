В сеть попали слухи о провальном тестовом показе «Дедпула 2»

Лос-Анджелес, США, , 13:02 — REGNUM Студия Fox провела тестовые показы нового фильма Deadpool 2, согласно поступающим в СМИ сообщениям, отзывы картина получила не очень хорошие, об этом 12 марта рассказал портал Movieweb.

Впрочем, издание отмечает, что эти сообщения — всего лишь слухи, поступающие из анонимных источников.

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Известно, что все приглашенные на тестовые показы зрители подписывают договор о неразглашении. Однако автор заметки на всякий случай предупреждает всех по поводу возможных спойлеров.

«Fox показал сегодня вечером «Дедпул 2», — написал на своей странице в Twitter блогер Джереми Конрад, перед этим он пояснил, что показ посетил один его знакомый, — и … Хлоп! Первая реакция была совершенной не той, которую я ожидал услышать».

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Когда один из комментаторов попросил его пояснить в чем проблема нового фильма, Конрад сказал, что хронометраж картины увеличился на 30 минут, но при этом сюжет картины получился плохим.

Он также добавил, что создатели фильма «обрезали» такого персонажа как Ванесса. Впрочем, Конрад вынужден был снять свой пост после того, как Fox предъявила к нему претензии и стала угрожать судебным иском.

Напомним, вторая часть фильма «Deadpool» выйдет на большие экраны в мае 2018 года, главные роли в ней исполнили такие актеры, как Райан Рейнольдс, Джош Бролин и Зази Битц.

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