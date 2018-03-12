Озвучен ТОП-5 лидеров российского кинопроката за минувшие выходные

Москва, , 09:41 — REGNUM Согласно предварительным и неофициальным данным в лидеры праздничного проката вышла комедийная лента «Я худею», в которой снялся музыкант Сергей Шнуров, рейтинг был опубликован 12 марта на портале Kinobusiness.

Комедии Алексея Нужного удалось собрать в российских кинотеатрах в первый уин-энд более 331 млн рублей. На втором месте оказался семейный приключенческий фильм Авы ДюВерней «Излом времени» (251,2 млн рублей).

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«Черная Пантера» Райана Куглера опустилась на третью строчку, её результат по итогам прошедших выходных — 179,3 млн рублей. Результат двух недель показа — 984,9 млн рублей.

На четвертой неделе спортивная драма «Лёд» заняла четвертую позицию, показатель кассовых сборов картины в России сейчас находится у отметки 1 млрд 426,8 млн рублей.

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На последнем месте в ТОП-5 оказался фильм «Пассажир» режиссера Хауме Кольет-Серра, за первые выходные показа ему удалось собрать в России 71, млн рублей.

Напомним, фильм «Я худею» рассказывает о девушке по имени Анна, которую бросил друг из-за того, что она набрала лишний вес. Аня, заручившись поддержкой друзей, решает бороться с этой проблемой.

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