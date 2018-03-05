90-е присуждение премии «Оскар»: последний смотр перед финишем

Лос-Анджелес, США, , 02:15 — REGNUM Наступает волнующий момент — 90-е, юбилейное присуждение ежегодной премии Американской киноакадемии, известной как «Оскар». Премия вручается с 1929 года и считается старейшей и смой престижной кинопремией мира. В этом году за золотую статуэтку человека с мечом в номинации «Лучший фильм» боролись девять картин. Напомним вкратце об этих фильмах.

«Дюнкерк»

Кристофер Нолан является одной из самых ярких звезд среди американских режиссеров нового поколения. Его фильмы являют собой счастливое сочетание голливудского размаха с европейской глубиной и стремлением к художественному эксперименту. Его картины трижды номинировались на «Оскар», хотя и не были удостоены этой премии, восемь его фильмов входят в число 250 лучших картин за всю историю кинематографа по рейтингу IMDB.

Фильм создан на основе исторических событий — драматической страницы Второй мировой войны. Потерпевшие сокрушительное поражение во Франции войска союзников прижаты к побережью в районе Дюнкерка и под жестокими бомбежками ждут эвакуации, для которой не хватает сил и средств. Решением Черчилля для вывоза войск мобилизованы маломерные гражданские суда, а немногочисленные британские истребители пытаются защитить от германских бомбардировщиков находящиеся как на ладони корабли и ожидающих погрузки людей.

Несмотря на документальную основу, «Дюнкерк» вряд ли можно свести лишь к жанру исторического кино или военной драмы. Фильм заставляет задуматься как о малости и уязвимости человека перед лицом великих исторических событий, так и о величии духа, которое может проявить самый незаметный и слабый из людей. Выбор между стойкостью и трусостью, эгоизмом и милосердием может встать в любой момент перед каждым. В фильме нашли свое место экспериментальные приемы Нолана, использованные им и в других картинах — нелинейность временной линии и ирреальность в изображении реального, позволяющая увидеть за изложением исторических событий философскую «изнанку». В сюжетной ткани фильма переплетаются три основные линии и три места действия — побережье Дюнкерка, на котором ждут спасения или гибели солдаты, маленький частный катер со своей командой и звено истребителей, высланное прикрывать эвакуацию. К финалу все линии соединятся в одну.

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"Прочь»

Этот гротескно-сатирический «ужастик» — дебютная работа актера Джордана Пила в качестве режиссера. Фильм был снят Пилом по собственному сценарию меньше чем за месяц и оказался попаданием в десятку. То, что начинается как классическая комедия сразу на две сакраментальные темы — «знакомство с родителями» и «белая девушка из хорошей семьи и ее черный парень», постепенно превращается в фантасмагорию, а потом и в кровавый кошмар, не теряя до самого конца своих «черных» — во всех смыслах этого слова — комических ноток.

У чернокожего фотографа Криса роман с белой девушкой Роуз Эрмитедж. Она приглашает его провести выходные в гостях у своих родителей — нейрохирурга и психиатра, которые живут уединенно в своем очаровательном имении в колониальном стиле. Поначалу все выглядит вполне невинно, но затем мать Роуз гипнотизирует Криса помимо его воли под предлогом излечения от табачной зависимости. Но это всего лишь начало его «погружения» в зловещие секреты клана Эрмитедж и тайного общества изуверов от науки, помешанных на вечной жизни…

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Фильм Мартина МакДоны, обладателя премии «Оскар» за короткометражку «Шестизарядный» и номинации на эту премию за сценарий к своему фильму «Залечь на дно в Брюгге», уже собрал впечатляющую коллекцию трофеев — награду Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий и четыре премии «Золотой глобус» — были отмечены сам фильм, сценарий, лучшая женская роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшая мужская роль второго плана (Сэм Рокуэлл). Фильм также стал триумфатором премии BAFTA — он одержал победу в пяти номинациях.

Этот фильм на самом деле не является ни криминальной драмой, ни детективом, хотя затравка его сюжета вполне традиционна для этих жанров — нераскрытое убийство и желание матери изнасилованной и убитой девушки любой ценой добиться правосудия. На самом деле личность убийцы или убийц совершенно не важна, в фильме исследуются вечные как мир темы мести, справедливости, милосердия. Главное тут не сюжетные коллизии, хотя герои совершают множество поступков, которые далеко выходят за рамки обычного и допустимого приличиями и законом. Важнее всего душевные трансформации, рождающийся из озлобления, насилия и жажды возмездия катарсис. Как знать, может быть, только такая проповедь любви и возможна в мире, где авторитет религии, власти и прочих общественных установлений почти разрушен — устами не святоши, а отнюдь не праведного провинциального полицейского, вдобавок совершившего то, что с религиозной точки зрения считается ужасным грехом. Но именно слова его посмертного завещания западают в души ожесточившихся людей. Финал открыт — герои «решат по пути», вершить ли им суд и расправу или отказаться от этой идеи. Но благо уже то, что у них появился этот выбор.

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«Леди Бёрд»

Трагикомедия режиссера Греты Гервиг уже удостоена двух премий «Золотой глобус» — за лучший комедийный фильм и за лучшую женскую роль в комедии (Сирша Ронан).

Старшеклассница Кристин не блещет особыми талантами или красотой — девчонка как девчонка. Она живет в городе Сакраменто и ходит в выпускной класс католической школы, но мечтает о Нью-Йорке, свободе и широких горизонтах — наверное, потому она выбрала себе необычный псевдоним — Леди Бёрд (Птица) и просит так себя называть. Она красит волосы в странный цвет, ведет себя вызывающе и, как и положено подростку, спорит и ссорится с матерью. И, конечно же, встречается с мальчиком из соседней мужской школы, при этом вовсе не собирается вести себя, как монашка.

Трогательный и искренний фильм о взрослении — о том, что знакомо и близко каждому — ведь последний школьный год и первая «серьезная» любовь были у всех…

«Тёмные времена»

Фильм стоит смотреть не только любителям историко-биографического кино и большой политики, но и поклонникам творчества Гари Олдмана, который на сей раз воистину превзошел сам себя (пусть и при помощи гримеров, которые также заслуженно претендуют на «Оскара»).

Премьер-министр Британии Уинстон Черчилль в жизни гармонично сочетал в себе величественные и гротескные черты. Режиссер Джо Райт сосредоточился именно на последних, показав великого политика без прикрас — как пожилого, тучного и довольно-таки несимпатичного джентльмена с дурным характером и кучей вредных привычек. Он слишком много пьет, транжирит деньги на сигары, за что бывает браним нежно любящей его супругой, диктует секретарше свои речи, валяясь в постели, расхаживая в халате и даже плескаясь в ванне. Порой он откровенно «плавает» в военном деле, безуспешно пытается объясняться по-французски и не может удержаться от того, чтобы не надерзить королю. Режиссер позволяет лучшим чертам своего героя постепенно прорасти сквозь непривлекательную и даже нелепую оболочку, чтобы его величие и сила духа смогли полностью раскрыться в кульминации — в его решении не идти на переговоры с Гитлером и сражаться, несмотря на вроде бы железобетонные доводы сторонников «почетной» сдачи. «Тёмные времена» — это фильм о гражданском мужестве и Поступке, из тех, что решают судьбы мира. К недостаткам фильма можно отнести полное игнорирование существования Советского Союза на политической и исторической карте (что, в общем, неудивительно в условиях новой холодной войны), а также неправдоподобную сцену «общения с народом» в метро, которую, впрочем, можно воспринимать метафорически.

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«Призрачная нить»

Полный изысканной эстетики фильм Пола Томаса Андерсона может принести режиссеру первого полновесного «Оскара» после трех номинаций.

Еще одно «ретро», на сей раз из жизни Лондона 50-х. Герой фильма — знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок, который обшивает королевских особ, кинозвезд и прочих знаменитостей. Каждое его платье — произведение искусства, ведь он относится к своей работе как творец, а не как ремесленник. Его мимолетными музами являются манекенщицы, которые быстро перекочевывают из мастерской в спальню — чтобы вскоре исчезнуть из его жизни: гений метра и иголки холоден, чопорен и лишен привязанностей не только в быту, но и в делах более интимных. Но однажды эта череда обрывается — Вудкок встречает в кафе живую и яркую девушку Альму, которая станет его настоящей музой и принесет в его творчество ту искру, которую способна зажечь только истинная любовь.

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«Форма воды»

Фантастический фильм прославленного Гильермо дель Торо критики называют среди наиболее вероятных претендентов на заветный приз. Фильм удостоился рекордного числа номинаций.

«Форму воды» при всем желании не отнести к разряду научно-фантастического кино, его авторы воистину «не заморачивались» на сколько-нибудь правдоподобные обоснования. Это философская сказка-притча о любви и ненависти, враждебности и доверии, о взаимоотношении мужского и женского начал, природы и человека, человека и системы, полная намеков, аллюзий и культурных кодов. Режиссер помещает сюжет фильма во времена 60-х — но это не время «битников» и «детей-цветов», а тревожные годы Карибского кризиса и космической гонки. В фильме звучат мелодии того времени, демонстрируются кадры классических мюзиклов, но под видом «ретро» ставятся вечные и, увы, актуальные проблемы. История движется по спирали, и в наши дни человечество столь же близко к опасной грани. Но является ли единственным возможным ответом на вызовы старомодное предложение заниматься любовью, а не войной, предоставив безумному миру дальше сходить с ума, которое в итоге становится главной «моралью» картины?

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«Зови меня своим именем»

Романтическая драма снята итальянским режиссером Лукой Гуаданьино по роману Андре Асимана. Съемки осуществлялись интернациональной командой с участием США, а потому фильм идет в основном списке номинантов.

Семнадцатилетний Элио, сын профессора-археолога, проводит лето на отцовской вилле, наслаждаясь красотами Италии. Он вполне обычный подросток из хорошей семьи — любит море, солнце, персики, хорошие книги и музыку, пытается ухаживать за девчонками. Но однажды в его жизнь исподволь вторгается нечто необыкновенное — на виллу приезжает молодой ассистент профессора Оливер. Между Элио и молодым человеком завязывается дружба, которая постепенно перерастает в нечто иное…

«Секретное досье»

Мэтр американского кинематографа Стивен Спилберг на сей раз взял паузу от научно-фантастической темы и занялся весьма актуальными проблемами реальности. Хотя это уже становится традицией кинематографа эпохи постмодерна — решать современные вопросы, используя «ретро» как прием.

Спилберг обращается к событиям начала 70-х, когда в руки газетчиков попали совершенно секретные аналитические записки из Пентагона, касавшиеся войны во Вьетнаме. Из толстых пачек этих документов следовало, что вьетнамская война была авантюрой, надежды на успех которой у специалистов улетучились весьма быстро, однако политики и военные продолжали безнадежную кампанию, бессмысленно перемалывавшую тысячи молодых жизней. В центре фильма — соперничество двух СМИ: «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост», чьей владелицей после самоубийства мужа стала Кэй Грэм, полная решимости вывести свою газету в первый эшелон американской прессы. Вместе с главным редактором Беном Брэдли ей предстоит сделать ставку в очень рискованной игре и рискнуть абсолютно всем — деньгами, репутацией и даже свободой.

Режиссер анализирует место прессы в системе западной демократии, ее гарантированную конституцией свободу и ее зависимость от власти, закона и рынка. В фильме явственно прослеживаются отголоски вполне актуальных столкновений Дональда Трампа и прессы и мечты о свободной прессе как о всесильном инструменте демократии, о «четвертой власти», стоящей над всеми прочими властями.

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«Нелюбовь»

В этом году отечественный кинематограф в престижном состязании представляет фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший Приз жюри на Каннском кинофестивале. Его название уже успело стать нарицательным для одной из «болезней» нашего времени.

Фильм действительно целиком и полностью проникнут отсутствием любви. Пожалуй, сильнее всего бьет по нервам то, что в фильме нет явных ужасов, за исключением пары шоковых кадров в морге. Это совершенно не «чернушная» картина, и тем она и вгоняет в дрожь. Когда своих детей и друг друга не любят алкоголики, наркоманы, преступники или просто загнанные судьбой в угол люди, это воспринимается как нечто трагическое, но, в общем, понятное. Героям фильма не хватает разве что птичьего молока. Они едят здоровую пищу, работают в солидных компаниях и бегают по утрам. Нет, они не олигархи, но вполне обеспеченные и солидные члены общества, тот самый «средний класс», на который одно время возлагалось столько надежд. В комнатах их квартир много «квадратов» и изящной дизайнерской обстановки — но уюта и тепла в них не больше, чем полуразвалившихся «заброшках» или в заснеженном лесу. Многие из них выросли у родителей, которые их не любили в детстве, а теперь ненавидят, вместо глубокой душевной связи у них в лучшем случае хороший секс, от него рождаются такие же нелюбимые и не обязательные в их жизни дети — о которых можно вспомнить на третьи сутки или оставить рыдающими в манежике. А тот, кого не любят, однажды может просто исчезнуть без следа…

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