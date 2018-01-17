Псковский кремль требует «неотложного финансирования»

Псков, , 13:06 — REGNUM Вопрос финансирования реставрации ансамбля Псковского кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города остаётся нерешённым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом шла речь на заседании регионального оргкомитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней, которые состоятся в Пскове в 2019 году.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой и другим ответственным руководителям проработать вопрос с Министерством культуры РФ «по неотложному выделению средств на эти цели».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к лету 2019 году планировалось провести противоаварийные работы на пряслах центральной части стены Окольного города и благоустроить территории вдоль набережной реки Великой и улицы Свердлова. Протяжённость участков крепостной стены Окольного города, требующих ремонтной реставрации, — около 1,2 км, противоаварийной консервации — около 670 метров (при общей протяжённости стен Окольного города Псковской крепости 9,5 км).

Что касается реставрации ансамбля Псковского кремля, то проект, подготовленный фирмой из Кургана ООО «Карат», был забракован. Прежний глава региона Андрей Турчак, понимая, что реставрацию всех памятников, входящих в ансамбль Псковского кремля, к 2019 году осуществить не удастся, предлагал успеть провести противоаварийные работы и разработать долголетний проект исследования, реставрации и музеефикации всего Псковского кремля и Окольного города.

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