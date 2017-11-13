Аким Подниекс, , 10:10 — REGNUM

На телеканале «Россия 1» (ВГТРК) завершился показ первого сезона многосерийного фильма «Демон революции», авторы которого, явно противореча историческим фактам, утверждают, что деятельность Ленина и большевиков являлась заказом Германии, а зрителям «объясняется», что Александр Парвус (настоящее имя Израиль Лазаревич Гельфанд) был главным мотором и организатором революционных событий в России 1917 года.

«Это будет сложная картина во всех смыслах — минное поле. На эти события у нас в обществе, да и в истории, есть диаметрально противоположные взгляды. И мне это чрезвычайно интересно», — заявлял автор фильма Владимир Хотиненко.

Фильм оказался (как, впрочем, и ожидалось) грубой идеологической поделкой, цель которой — показать двуличного и лживого Ленина, соглашавшегося «делать революцию» на немецкие деньги за закрытыми дверями, но отказывавшегося от этих денег, когда двери отворялись и его могли слышать посторонние.

Шаблонные реплики, обсуждение деталей революции в оперном театре, где окружающим слышен малейший шепот говорящих, перманентные обеды Ленина в столовой или его флирт с соратницей по эмиграции, полное отсутствие ощущения, что идет война… В сюжетной линии сериала не просматривается ни малейшей сложности, заявленной Хотиненко в анонсах. «Демон Революции» — это скорее неудачная попытка реабилитировать давно опровергнутый миф о присутствии немецких денег в Октябрьской революции, а также желание внушить зрителям, будто советский период истории России есть не что иное, как неудачный политический эксперимент жестокого и бесчеловечного Ленина.

Впрочем, Хотиненко, анонсируя «Демона революции», еще в январе текущего года обещал объединять народ своим творчеством, а не раскалывать. На деле же получилось иначе.

Начинается сериал со слов

«этот фильм основан на мемуарах офицера царской контрразведки Алексея Мезенцева. Он был свидетелем событий, способствовавших успеху Октябрьской революции. Правду о них скрывали 100 лет».

Но фильм — художественный, а мемуары — вымышленные (о чем не раз говорил режиссер), но зрителям об этом не сообщают.

Первая серия «Демона» начинается с радостного восклицания Парвуса в исполнении Федора Бондарчука: «Сдох!» Это повторяющееся несколько раз слово произнесено по поводу смерти Владимира Ленина, о чем свидетельствует статья на первой полосе газеты, которую демонстрирует режиссер крупным планом.

Далее показан Ленин, живущий скромно в швейцарском Берне: большую часть времени он сидит в столовой и ест, либо собирается в столовую, чтобы поесть. Гуляет по лесу, катается на велосипедах с Инессой Арманд, влюбленной в него. А еще постоянно рассуждает о деньгах, которых ему не хватает. «Обычно мои лекции стоят денег», — отвечает в фильме Ленин на просьбу заинтересованных немцев изложить свою политическую программу революции. Но всё же делает исключение в надежде получить конкретику по деньгам в обход Парвуса, с которым практически договорился о сотрудничестве в совершении госпереворота.

Уже с самого начала сериала становится понятной главная «историческая интрига» этого творения — это имеющий широкое хождение в кругах ненавистников Октябрьской революции столетний миф о том, что Ленин получал деньги на революцию от немцев. Эта «идея» была частью, как сказали бы сейчас, черного пиара, направленного против Ленина и большевиков, была выдумана еще в мае 1917 года, практически сразу после возвращения Ленина в Россию. Тогда Временное правительство приложило массу стараний для доказательства этой залипухи, однако, несмотря на все усилия, дело было закрыто. Позже эту «богатую» пиар-идею неоднократно пытались использовать во время Гражданской войны в России, ее раскручивало правительство США в 1918 году, ее использовали до и во время холодной войны, потом во время перестройки, да и сегодня к ней часто обращаются все те, кто до сих пор борется с Октябрьской революцией. И никого из этих борцов никогда не смущало и не смущает, что доказательств получения большевиками немецких денег за 100 лет так и не было найдено, несмотря на открытые архивы и доступность реальных документов разных стран.

Дабы убедить зрителей в том, что Ленин брал немецкие деньги «на революцию», в первых двух сериях фильма активно разрабатываются спекуляции по поводу связи Ленина и Парвуса.

Во-первых, в сериале показаны неоднократные встречи Ленина и Парвуса. Однако в реальности после 1914 года на все предложения о встречах Ленин отвечал решительным отказом.

Авторы сериала, которые утверждают, что расскажут нам правду, скрытую от нас 100 лет, показывают, что с 1915 года по 1917 Ленин неоднократно встречался с Парвусом. В реальности же имела место только одна встреча в 1915 году. Вообще, на сегодняшний день не найдено ни одного документа, подтверждающего факт связи Ленина с Парвусом.

Во-вторых, в ходе диалогов в сериале Ленин прямо говорит, что хочет взять деньги у Парвуса. Однако в реальности ни Ленин, ни кто-либо другой из его окружения никогда ничего подобного не говорили и не писали. Подтверждений таким разговорам нет — это очередной вымысел сценариста. Даже в версии сериала непонятно, почему Ленин так поступил. В самом начале сериала он отказывается брать деньги из сомнительного источника. Его смущает, что так можно случайно замараться и погореть. Также во время разговора с Парвусом в фильме Ленин говорит, что не верит в революции, так как сейчас никто не восстанет, и даже текущая война не поможет восстанию. То есть, по фильму, ничего существенного не только не произошло, но и не могло произойти. Но Ленин меняет свое решение и решает взять деньги. Почему? В чем логика пускай даже вымышленного повествования?

В-третьих, в фильме в разговоре с Лениным Парвус настаивает, что Ленину нужны эти деньги в связи с тем, что денег у большевиков нет, «а революцию нужно делать с профессионалами, а чем вы будете им платить?» Помимо понятного намека на необходимость «денег для революции», тут проглядывает и другое: становится ясно, что создатели фильма находятся под впечатлением современных переворотов — так называемых цветных революций, которые, конечно же, делаются некими «профессионалами». Видимо, авторам сериала и в голову не может прийти, что революция может быть иной — не манипулятивной и направляемой врагами из-за рубежа, а настоящей.

Однако каждому, кто хоть что-то знает о Великой русской революции, известно, что она была истинно народной (в обеих частях — и Февральская, и Октябрьская). Что же касается профессионалов, то их роль исполняли во многом большевики — «партия профессиональных революционеров», которая строилась с 1902 года и которая состояла из людей, целиком посвятивших себя революционной борьбе. И делали они это не за деньги, а за идею.

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Во второй части фильма продолжается развитие темы о немецком финансировании Октябрьской революции — в антиисторическом и авантюристическо-детективном ключе. Два человека, один из которых Парвус, а второй — агент разведки, эстонский националист Кескюла, борются между собой за посредничество между правительством Германии и русскими революционерами. В итоге Кескюла осуществляет неудачное покушение на Парвуса, а тот через некоторое время при участии человека из команды Ленина припугивает Кескюлу физической ликвидацией вместе с семьей. Далее активизируют свою деятельность сотрудники российской контрразведки. Им не удается перехватить оружие для русских революционеров, но совершенно случайно удается взять агента (возлюбленную Парвуса) с банковским чеком для получения денег на революцию. Однако сами деньги контрразведчики упускают в результате организованной их противниками хитроумной операции с задымлением банка.

Назначенное время «свершения революции» — январь, день Кровавого воскресенья, является неудобной датой из-за отсутствия достаточного времени. Однако, благодаря деньгам, организационные процессы запускаются. Все это происходит на фоне развития двух «лирических» линий: отношений Ленина с Н. К. Крупской и И. Ф. Арманд. К Арманд Ленин явно неравнодушен, к Крупской — тоже неравнодушен, но с оттенком раздражительности. Арманд выступает за то, чтобы взять деньги, Крупская — против. В результате Ленин почему-то соглашается с Крупской, а не с Арманд.

Во второй серии почти отсутствуют какие бы то ни было «факты» о революции, зато подчеркивается, что она могла быть совершена и без Ленина (!?). Отношение большевиков что к Парвусу, что к Кескюле было одинаково пренебрежительным: все сомнительные люди не принимались Лениным, а Александр Эдуард Кескюла во время Первой мировой войны был германским агентом: о нем достоверно известно, что этот эстонский националист был информатором контрразведки Германии — вряд ли такой человек мог вызывать доверие Ленина. Об «успехах» Кескюлы в известных истории германских документах ничего не сказано, разве что ему удалось несколько раз через посредников перехватить почту большевиков. Судя по этим свидетельствам, он был обычным шпиком-информатором: не найдено документов, из которых бы следовало, что Кескюла имел какие-либо полномочия на переговоры или акции, — он был мелкой сошкой и сам по себе никого не интересовал. Фактов сотрудничества большевиков с ним не установлено.

В третьей серии фильма Парвус, наконец-то, организует штаб революции, состоящий из него самого, секретаря и телеграфиста. Далее штаб путем рассылки сообщений, а также передачи денег вызывает в России повсеместные крупные выступления рабочих. Однако после того как начинаются массовые аресты большевиков, В. И. Ленин приказывает остановить стачку. В результате этого революция в России, которую Парвус обещал немцам организовать к январю 1916 года, захлебывается.

В реальности истории известно, что на Путиловском заводе, где зарплаты упали более чем на треть, стачки прошли с 4 по 22 февраля 1916 года и были поддержаны всеобщей забастовкой с 29 февраля по 3 марта. Совсем непонятно, для чего требовался Парвус там, где стачки фактически стали традицией с 1905 года? В частности, всего за годы Первой мировой войны путиловцы провели 42 стачки. А наиболее массовые стачки произошли в Петрограде и других городах в начале 1917 года, а не 1916-го.

А как вам штаб революции в сериале из трех человек?! Не насмешка ли это над здравым смыслом? Кстати сказать, и само название фильма вызывает недоумение. Прозвище «Демон революции» закрепилось за Троцким, а не за Парвусом. Но авторов это не смущает, и героем революции у них становится ни разу не выступавший перед массами, не имевший своей партии или группы революционеров Парвус.

Исторические свидетельства убеждают, что авантюриста Парвуса воспринимали как находящегося за бортом политической жизни в России практически все фигуранты революционных событий. Из сохранившихся документов известно, как именно отчитывался Парвус за доверенные ему деньги: он сдавал отчеты, в том числе и письменные. В сериале Парвус продемонстрировал бурную деятельность штаба из трех человек и телеграфного аппарата. Однако в реальной жизни германские власти не оценили «стратегической широты» авантюриста и перестали выделять средства, небезосновательно посчитав, что он попросту присваивает деньги себе. К выводу о том, что Парвус не обладает необходимым потенциалом для организации стачек, пришли и в России. Так, в июле 1916 года начальник Петроградского охранного отделения Глобачев доложил, что слухи о готовящихся всеобщих стачках несостоятельны.

Когда Парвусу стало очевидно, что обещанные немецкому генштабу стачки не состоятся, он запустил слухи, что они вскоре начнутся. На эти слухи пришлось реагировать российским властям. Оценивая влиятельность Парвуса, начальник петроградской охранки говорил, что у того весьма скудные финансовые возможности и отсутствует авторитет в рабочем движении. Примечательно, что в реальности Ленин 20 ноября 1915 года (то есть как раз накануне совершения революции по фильму) в статье «У последней черты» разоблачает немецкого агента:

«Парвус, показавший себя авантюристом уже в русской революции, опустился теперь в издаваемом им журнальчике Gloke («Колокол») до… последней черты… Он лижет сапоги Гинденбургу, уверяя читателей, что немецкий генеральный штаб выступил за революцию в России…»

Стал бы Ленин так «палить» своих благодетелей в случае получения от них денег и заранее предупреждать всех, в том числе и царскую охранку?

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Создатели сериала не перестают удивлять постоянным несоответствием событий фильма широко известным историческим фактам. Так, например, в своем штабе революции из трех человек сериальный Парвус в 1916 году отдает распоряжения о начале выступлений… Леониду Красину. Однако, в соответствии с общепринятой историографией, вскоре после вынужденного отъезда в эмиграцию в 1908 году Л. Б. Красин отошел от революционной деятельности и вернулся к ней только в декабре 1917 года, когда его пригласили участвовать в переговорах в Брест-Литовске. В картине же Охранное отделение совместно с контрразведкой задерживают его в ходе специальной операции, в которой происходит штурм дома, где укрылись революционеры. Однако вскоре законопослушные представители контрразведки вынуждены отпустить Красина, подозреваемого в работе на Германию во время войны, в связи с отсутствием доказательств.

Не обошли стороной авторы сериала и тему проезда В. И. Ленина в Россию через территорию Германии. По их версии, будущий вождь мирового пролетариата, узнав о Февральской революции в России, заявляет, что ехать ему необходимо, так как в результате паники люди превращаются в неуправляемую толпу, энергию которой он может использовать и даже руководить ею. Однако соратники В. И. Ленина отвечают, что проезд в настоящих условиях невозможен. Тогда на выручку снова приходит Парвус, заявляющий, что готов всё организовать. Ленин, в свою очередь, выдвигает ему условия, на которых он готов милостиво воспользоваться предлагаемой помощью. По фильму, Парвус, конечно же, всё организовывает. Он представляет Ленина в германском МИДе как одного «из самых жестких и бескомпромиссных русских революционеров», а его перевозку в Россию уподобляет перевозке «бациллы чумы». Циммерман, руководитель МИДа, решает делать ставку на большевиков как на тайное оружие Германии в борьбе с Россией. Сериальный Ленин же, в свою очередь, жаждет вернуться в Россию любым способом и, надо полагать, с любыми издержками: Ленину нет дела до целей кайзера, он обращается к сомневающимся Зиновьеву и Радеку: «Важно, чего хотим мы! Это архиважно!»

В реальности проезд через территорию Германии организуют сами эмигранты. Они рассматривали различные варианты. Только после того, как стало понятно, что проехать в Россию можно только таким образом, Лениным было принято это решение. При этом он прекрасно понимал все издержки проезда через Германию и предпринимал специальные меры, чтобы их по возможности минимизировать.

Далее в фильме Парвус перед поездкой в очередной раз встречается с Лениным, и выясняется, что он также намерен вернуться в Россию. Впоследствии коварный Ленин предаст Парвуса, разорвав с ним отношения с фразой о том, что делать революции нужно только чистыми руками. Сам же Ленин на одной из станций встречается с Циммерманом, где подтверждает договоренность, в соответствии с которой Россия прекратит войну, как только большевики придут к власти. В фильме встречу Ленина с Циммерманом показали тайной от всех пассажиров вагона. Когда за ним пришли и позвали на встречу, он даже Крупской не сообщил, куда он идет.

Доподлинно известно, что при проезде через Германию никто вагон не покидал, в том числе и Ленин, отсюда непонятно, как авторам видится возможность ведения подобных переговоров. По условиям соглашения с Германией, с властями мог контактировать только Фриц Платтен, на которого была возложена ответственность за всех проезжающих.

Подводя итог, можно сказать, что все подделки и фальшивки, на основе которых были сконструированы мифы, разошедшиеся большими тиражами (например, «документы Сиссона», «документы Никифоровой» и прочие творения мистификатора Ф. Оссендовского), были разоблачены и даже установлены обстоятельства их изготовления и вброса известными исследователями революции Дж. Кеннаном, а затем Г. Л. Соболевым. Сомнительность этих «свидетельств» подтверждают историки, даже настроенные враждебно по отношению к большевикам и СССР. Так, например, историк-эмигрант С. П. Мельгунов, искавший «золотой немецкий ключ» к русской революции, признавал, что «все это очень далеко от установления непосредственной связи Ленина с Парвусом».

Но всё это нисколько не смущает создателей фильма! Они начинают домысливать: мол, выставление Парвуса за дверь — это только ширма, тогда как на самом деле… При этом используется старый прием, согласно которому вас просят доказать отсутствие чего-либо. Вот вы утверждаете, что есть факты, подтверждающие, что была только одна встреча, а можете спустя 100 лет доказать, что других встреч не было? То-то же! А раз не можете, то значит мы, создатели сериала, имеем право предположить, что они были!

Хотел ли реальный Ленин после сообщений о Февральской революции вернуться в Россию? Безусловно, хотел, причем как можно скорее. Временное правительство разрешило представителям всех партий вернуться в Россию. Но на деле сторонников мира Временное правительство не хотело видеть в России, а страны Антанты даже производили аресты политических эмигрантов.

Первоначально группа швейцарских эмигрантов пыталась получить проезд через Англию, но безуспешно. В этой ситуации Ленин согласился с предложением лидера меньшевиков Ю. Мартова, в соответствии с которым русские эмигранты в обмен на возвращение немецких военнопленных проедут через территорию Германии в нейтральную Швецию, а дальше — в Россию.

Безусловно, Ленин понимал всю опасность такой затеи, и именно поэтому были приняты все меры к тому, чтобы проезд проходил на максимально прозрачных условиях с отсутствием прямых контактов эмигрантов с немецкими властями. Так, изначально организовывать поездку должен был председатель Социал-демократической партии Швейцарии Роберт Гримм, однако позже его сменил швейцарский же социал-демократ Фриц Платтен.

По условиям достигнутого соглашения с Германией с властями мог контактировать только Платтен, на которого была возложена ответственность за всех проезжающих. Оговаривалось, что не будет никаких проверок документов, багажа и самих проезжающих на территории Германии. В пути запрещалось выходить из вагона ни по чьему-либо приказанию, ни самовольно. Все билеты и прочие расходы — только за счет эмигрантов по обычному тарифу.

Такая организация поездки не позволила обвинить ни большевиков, ни других эмигрантов, которые точно таким же образом попали в Россию. Более того, кадетская газета «Речь», например, писала следующее:

«Вожди наших левых партий, вынужденные так долго томиться на чужбине, спешат на родину, чтобы принять активное участие в великой борьбе, это, конечно, не только естественно, но и чрезвычайно желательно. Такие общепризнанные главы наших социалистических партий, как Плеханов и Ленин, должны быть теперь на арене борьбы, и их прибытие в Россию, какого бы мнения ни держаться об их взглядах, можно приветствовать».

Соответственно, никакого участия Парвуса в организации поездки в реальности не было. Это подтверждается в том числе и опубликованной перепиской МИД Германии. Установлены лишь попытки Парвуса выйти на связь с большевиками через своего агента Георга Скларца. Когда же Скларц, по рассказу Платтена,

«осмелился предложить нужные средства для поездки», «обстоятельство это убедило Ленина, что посредник по этому делу — агент немецкого правительства, и он тотчас резко оборвал все дальнейшие переговоры».

Чем же заканчивают свой фильм авторы? В эпилоге зрителя знакомят с дальнейшей судьбой Ленина и его ближайшего окружения. Вождь революции предстает перед зрителем гением: «Ленин обыграл всех. Возглавил Октябрьскую революцию и сверг Временное правительство. Стал основателем нового Советского государства. Пережил покушение. Победил в Гражданской войне…» Парвус же, в свою очередь, забыт, он считал себя игроком, а оказался разменной фигурой в чужой игре.

Таким образом, по мнению создателей фильма, единственное различие между Лениным и Парвусом — в удачливости: Ленин игрок хороший, то есть более удачливый, а Парвус — игрок плохой, то есть менее удачливый. А революция — это не более чем площадка для развлечений политического бомонда того времени. Даже в самых общих чертах не передается дух той напряженности, которая существовала в мире в 1917 году, когда шедшая мировая война привела к разрушению большинства существовавших империй, а следовательно, к катастрофической, глобальной смене укладов жизни огромных масс населения.

В этом пункте — ключ к пониманию позиции и представлений о жизни создателей сериала. Для них не существует никакой страны и никакого народа, нет никаких народных масс с их поиском справедливости, нет никаких вождей, способных увлечь за собой эти массы путем трансляции определенного идейного и политического содержания! А значит, нет ни подлинных Революций, ни, в конце концов, Истории! А что же есть? Есть по большому счету только одно — деньги, ну и операторы-игроки, деятельность которых выстроена вокруг этих денег. Всё остальное, с точки зрения авторов, вторично.

100-летний юбилей революции — очень значимая дата, когда самое время осознать всю сложность и многомерность событий 1917 года, зафиксировать реальные факты и на их основе начать выстраивать то самое гражданское примирение, о необходимости которого так давно говорится. Однако на чем же обществу предлагают это сделать? На основе псевдоисторических фальшивок, выставляющих нечистого на руку дельца, примкнувшего к социал-демократическому движению и с позором исключенного из оного в связи с растратой средств из казны партии на личные цели, чуть ли не главным героем политических революций? Остается только отдать должное авторам нового сериала, ибо нужно было суметь построить на вышеописанном фундаменте полноценное кино о дьявольском спонсоре русской революции.

Вопрос не столько в самом фильме, сколько в возможных реакциях публики. Такой жанр, как исторический роман, тем и интересен, что несет с собой не только духовную, художественную и иные ценности. Важно, что произведение погружает нас, пусть и сквозь призму восприятия автора, в мир событий, которые реально происходили в мире, пробуждая интерес и переживание истории.

В «Демоне» зрителю предлагается вкусить плоды вымышленного контрреволюционного «креатива» пиарщиков начала XX века с замысловатыми ветвями сюжетных линий и разоблачений, корни которых уходят в домыслы и откровенные глупости. Ознакомившись с данной псевдоисторической картиной, молодой человек впитает это как правду, историк посмеется, антисоветчик в очередной раз найдет подтверждение своим фантазиям, а просоветское большинство воспримет это как очередной плевок в себя и в историю, после чего впадет в апатию в отношении существующего государства. То есть данная картина создана для всего чего угодно, но только не для исторического примирения.

Остается надеяться, что такое «фэнтези» не будет проглочено обществом, и так рискующим погрязнуть в трясинах альтернативной истории.

Общественное примирение, которого якобы «все» так жаждут, в России наступит лишь тогда, когда обществу будут даны реальные, подтвержденные факты, а не псевдокультурные медиапродукты.

В век телевидения и интернета пиариться на теме Октябрьской революции стало очень модно. Медийщики соревнуются в наиболее чернушном преподнесении событий 1917 года, сравнивая Великий Октябрь с «цветной революцией», как это, к примеру, сделал Дмитрий Киселев (автор документального сериала о распаде СССР под названием «СССР: крушение» — ИА REGNUM ) в серии документальных фильмов, где «беспристрастно расследуются факты о революции».

«Демон революции» Хотиненко вполне вписывается в ряд этих «беспристрастных исследователей». Почему в такую дату наша «творческая интеллигенция» не хочет проанализировать события столетней давности? Зачем кормить народ мифами и при этом создавать впечатление фильма, основанного на реальных источниках? Наслаивание подмен и фальши в псевдохудожественных произведениях, предлагаемых обществу, так велико, что невольно наводит на мысль, что, по-видимому, вина всей интеллигенции в целом за отказ от какого-либо служения народу настолько велика и очевидна, что любое приближение к исторической правде обнажает эту вину неизбежно и безжалостно.

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