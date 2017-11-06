Фёдор Гайда, , 01:01 — REGNUM

Более 30 лет назад на советские экраны вышла заключительная часть телецикла Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Она называлась «Двадцатый век начинается» и была посвящена игре разведок накануне начала Первой мировой войны. На этом советский «Шерлок Холмс», исчерпав себя, и закончился. Но современность не терпит окончательных окончаний. И сейчас проект, кажется, получил неожиданное развитие. Речь о новом сериале Владимира Хотиненко «Демон революции». Разведки продолжают борьбу, неизменно повышая ставки. У Масленникова они использовали в качестве инструмента уголовный мир доброй старой Англии, у Хотиненко в ход пущены русские революционеры. Хотя они и упираются.

Фильм посвящен знаменитому авантюристу Александру Гельфанду (Парвусу). Однако, как оказалось, мы ничего не знаем (!) ни о нем, ни о русской революции. Правду скрывали целых 100 лет. Но теперь некий мемуарист — офицер русской контрразведки Мальцев — открывает (!) нам всю подноготную. Оказалось, не упусти контрразведка всего двух (!) людей — Парвуса и Ленина — не было бы революции в России. Разумеется, имеется в виду Октябрь. Или Февраль тоже стал бы невозможен?

Итак, 1915 год. Германия провалила блицкриг и неумолимо движется к поражению. Берлин кишит русской агентурой. Германская контрразведка планомерно ликвидирует шпионов одного за другим, но без особого успеха. И тут в германский МИД являтся Парвус. Играющий его Федор Бондарчук вполне убедительно справился с ролью, она ему явно подходит. Парвус тычет пальцем в карту, объясняя германским дипломатическим чинам, где находится Петроград и Одесса. Он предлагает взорвать Россию, но ему нужны большие деньги (сумма для зрителя остается секретом). Парвус хочет выступить посредником между немцами и тем, кто в состоянии решить задачу, но денег не имеет. Тем единственным, кто действительно может справиться, является Ленин.

Ленин (Евгений Миронов) — личность тонко организованная. Немного Достоевский. Он невероятно щепетилен по части дензнаков, потому что деньги пахнут. Узнай кто в России, что деньги получены от немцев ‑ и карьера (!) российского политика будет загублена. Сложно понять, о чем идет речь: Ленин хочет то ли баллотироваться на думских выборах (!?), то ли быть принятым в петроградских салонах (!?). Как бы то ни было, репутация превыше всего. Он объясняет свое поведение тем, что «процветание России» составляет его заботу. О классовой борьбе и мировой революции как-то умалчивается.

Ленин посещает оперу, обсуждает Гегеля, доверяет своей интуиции, флиртует с Арманд. Его жена — законченная мещанка Крупская — напоминает ему о святости церковного брака (!), но не слишком успешно. «В идеале» Ленин «против всякого насилия», хотя приходится. Парвус выступает его личным искусителем, заставляя испытывать страшные угрызения совести. Но революционер, кажется, одолевает во Владимире Ильиче патриота. Хотя сомнения еще остаются.

Тем временем, в далеком Петрограде за Россию борются русские контрразведчики. Начальник контрразведки (Александр Балуев) лично проводит обыски у подозрительного адвоката, друга Парвуса, подбрасывая ему секретные военные карты, как кошелек Кирпичу. В конечном счете, все средства хороши, если Родина в опасности. Это чувствует и Ленин. Ведь все русские в фильме борются за Россию, а все не-русские — против. Ангелы против демонов. Когда Ленин-таки победит, контрразведка вздохнет с облегчением и запишется в ВЧК. Хором.