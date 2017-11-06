Фёдор Гайда, , 23:46 — REGNUM

За ширмой авантюрного водевиля в «Демоне революции» на телеканале «Россия-1» проглядывают контуры определенной идеологической схемы. Все хорошие люди борются против всех плохих. Иногда хорошие люди не сразу распознают друг друга, но время свое возьмет. Ведь все хорошие люди борются за Россию. За нее борется Ленин. За нее борется контрразведка. Ротмистр Мезенцев — дальний родственник начальника III отделения Мезенцева, убитого революционерами в 1878 г. Жена и сын Мезенцева стали случайными жертвами эсеровского террора. Враг Мезенцева очевиден ‑ и Мезенцев спасает Россию от революции. Но Ленин — против террора. Ведь он пошел другим путем.

По ходу действия в картине развиваются два любовных треугольника, вместе образующих целую картину мира. Ленин колеблется между Крупской и Арманд. Но настоящий выбор тут — в золоте Парвуса. Инесса Федоровна предлагает взять немецкие деньги ради революции. Надежда Константиновна, заботясь более всего о муже, советует с деньгами не связываться. Репутация мужа и политика с чистыми руками берет верх ‑ и Арманд уезжает из Берна без Ленина и с разбитым сердцем. Ленин остается без денег, но отвергает предложения Зиновьева переселиться к нему. «Для проживания коммуной я еще не окончательно созрел», — заявляет теоретик коммунизма. Правда, определенные основания для такого ответа у него есть. Зиновьев — порочная натура, шатающаяся по борделям. Потенциальный предатель. «Радек, может вы и меня назовете предателем?» — бросает Зиновьев пророческую фразу в пылу внутрипартийной полемики.

Между тем, Парвусу надоели гамлетовские терзания Ильича — и революцию он решает сделать сам. Ведь у него есть золото, а что еще нужно для победы революции? Парвус назначает революцию через несколько месяцев — на начало 1916 г. Дело за малым: создать организацию революционеров. На Ленина и верных ленинцев в России надежды мало…

Сожительница Парвуса молодая революционерка Софья Руднева в молодости была возлюбленной ротмистра Мезенцева. Софья наивна и решительна одновременно. Еще более, как оказалось, наивен Парвус, которого Софья успешно уговаривает сделать ее основным своим резидентом в России. В результате Руднева попадает в лапы охранки и в постель к Мезенцеву. Дело Парвуса горит. Он терпит поражение за поражением от благородных людей из революционного подполья и царской контрразведки. Петроградские большевики завладевают деньгами Рудневой. Мезенцев завладевает ее сердцем. Каждому свое.

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