В 10 регионах России пройдет апробация ГИА по китайскому языку

Москва, , 14:44 — REGNUM 2 и 3 ноября Рособрнадзор проводит апробацию модели государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого государственного экзамена (ЕГЭ) по программам основного общего и среднего общего образования по китайскому языку, сообщили в ведомстве.

Пробуют сдать ГИА и ЕГЭ по китайскому языку более 1000 учащихся 9-х и 11-х классов из 10 регионов России.

Разработка модели ГИА и ЕГЭ по китайскому языку была начата по поручению вице-премьера Ольги Голодец летом 2014 года. Первая апробация прошла в 2015 году.

В 2016 году были доработаны концепция и методические материалы для проведения ГИА по китайскому языку.

В 2017 году проводится апробация уже полного цикла экзамена по китайскому языку, включающая проверку работ в регионах и подготовку экспертов по проверке экзаменационных работ.

В Рособрнадзоре уточнили, что работа над моделью итоговой аттестации по китайскому языку была начата в связи с растущим интересом к его изучению в России.

Добавим, в настоящее время преподавание китайского языка ведется более чем в 120 образовательных организациях в 34 субъектах РФ. Общая численность обучающихся, изучающих китайский язык, составляет более 17 тысяч человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство образования КНР приветствуют решение российских коллег внедрить экзамен на знание китайского языка в рамках ЕГЭ в 2020 году. По мнению китайских чиновников, включение китайского языка в список дисциплин ЕГЭ положительно повлияет на развитие российско-китайских отношений в будущем.

Напомним, в настоящее время в России могут сдавать ГИА и ЕГЭ по четырем иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому и испанскому.

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