КНР приветствует решение России ввести ЕГЭ по китайскому языку

Пекин, , 10:53 — REGNUM Министерство образования КНР разместило на своей странице в одной из социальных сетей запись о введении новой дисциплины в рамках ЕГЭ. Китайские чиновники приветствуют решение российских коллег внедрить экзамен на знание китайского языка в рамках ЕГЭ в 2020 г., сообщает «Чжунго синьвэнь».

Ранее директор российского Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что ЕГЭ по китайскому языку смогут сдать выпускники школ уже в 2020 г. В настоящие время в список иностранных языков, доступных для сдачи в формате ЕГЭ, включены английский, немецкий, французский и испанский языки.

«Включение китайского языка в список дисциплин ЕГЭ положительно повлияет на развитие российско-китайских отношений в будущем. Мы приглашаем всех российских выпускников принять участие во вступительных испытаниях для получения высшего образования в КНР», — отмечается в заявлении китайского ведомства.

По состоянию на конец 2016 г. китайский язык преподавался в 123 учебных заведениях в 34 регионах России. Китайский язык изучают около 17 тыс. студентов и школьников, 5 тыс. из которых учащиеся 11 классов.