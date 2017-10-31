В Москве завершается строительство храма в честь княгини Ольги

Москва, , 14:19 — REGNUM На северо-востоке столицы завершается строительство храма в честь Святой равноапостольной княгини Ольги. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. По словам советника мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Ресина, курирующего программу по строительству православных храмов в столице, новый храм будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Храм в честь Святой равноапостольной княгини Ольги с шатровым завершением и звонницей возводят на улице Новомосковская, д. 4 в районе Останкино. Планируется, что строительные работы будут завершены в декабре 2017 года, а для посещения храм откроется весной 2018 года. Сейчас на улице действует небольшая деревянная церковь в честь священномученика Иоанна Восторгова.

Отметим, в соседней Московской области находится около 250 храмов, нуждающихся в восстановлении. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил пресс-секретарь Московской епархии Русской православной церкви Александр Сухарев, по части из разрушенных храмов ведутся активные восстановительные работы.

«Порядка 250 храмов требующих восстановления, по части из них ведутся интенсивные восстановительные работы, по другой части пока нет. Около 20 в наиболее активной фазе, речь идёт не о том, что они все рушатся и безнадежны, а о том, что их нужно восстановить и освятить, то есть довести до конца этот цикл восстановительно-реставрационных работ. Сейчас принято в работу 45 заявки по 23 храмам», — отметил он.

Добавим, что согласно материалам к заседанию попечительского совета Благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь, с которым ознакомился корреспондент ИА REGNUM, на сегодняшний день в Московской епархии 883 храма и 48 часовен, которые являются объектами культурного наследия.

В декабре 2016 года благочиния Московской епархии взяли на себя обязательства по восстановлению 47 храмов, остро нуждающихся в реставрации. По итогам решений управляющего совета фонда, был заключён 21 договор на разработку проектов противоаварийных и реставрационных работ. Общая сумма оплаты проектных договоров составила 48 308 110,08 рублей. Также было заключено 23 договора на противоаварийные или на реставрационные работы на общую сумму 300 514 189,82 рублей.

За период 2015—2017 годов реставрационные работы были завершены в четырех храмах. Это Вознесенский храм села Сенницы Озерского района; Ильинский храм в селе Пруссы Коломенского района; Воскресенский храм (Церковь Воскресения Словущего) в деревне Воскресенское Рузского района; колокольня Димитриевского храма погоста Дорки Воскресенского района.

На данный момент реставрационные и противоаварийные работы фонда продолжаются в Никитском Каширском монастыре, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы с. Никольское, в Одигитриевском храме с. Чернево и Христорождественском храме д. Мытники.

Работы по восстановлению храмов ведутся на частные пожертвования, поступающие в благотворительный фонд Московской епархии по восстановлению порушенных святынь. В общей массе пожертвований на счёт фонда за период 2015—2017 годов по состоянию на август 2017 года поступило 366 068 456 рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года в Москве разгорелся скандал вокруг строительства храма в сквере у кинотеатра «Енисей». Как заявили муниципальные депутаты, вопреки ранее утверждённому проекту, согласно которому планировалось строительство небольшой церкви, был создан большой храм, для входа в который потребовалось вырубить часть деревьев и уничтожить газон. Более того, решение строить новую церковь было необоснованно, так как в шаговой доступности уже находится действующая церковь.

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