Возведение нового храма в Москве вновь может закончиться скандалом

Москва, , 17:49 — REGNUM В Москве разгорается скандал вокруг строительства храма в сквере у кинотеатра Енисей. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM муниципальный депутат района «Северное Измайлово» Дмитрий Барановский, вопреки ранее утвержденному проекту, согласно которому здесь должна была появиться небольшая церковь, построили большой храм, для входа в который теперь нужно вырубить часть деревьев и уничтожить газон. При этом в шаговой доступности уже находится действующая церковь. По его словам, пока не удалось наладить диалог с властями Москвы и представителями РПЦ.

«По проекту был выделен небольшой участок земли, на котором должны были построить маленькую церковь. Однако заказчики посчитали, что они умнее других, и превысили ранее запланированные размеры. В итоге входная группа храма в отведенный участок не поместилась. Теперь чтобы освободить положенный по канону главный вход в западный придел, придется вырубить часть деревьев, и закатать существующий газон в асфальт», — заявил Барановский.

По его словам, строительство в сквере у кинотеатра Енисей ведётся уже два года. Озеленённая территория, бывшая ранее местом общего пользования москвичей, в ходе этого строительства медленно, но неуклонно превращается в прицерковный участок, границы которого шире отведенного первоначальным планом.

Что касается позиции властей, то, как отметил народный избранник, изначально муниципальные депутаты отвергли и проект, предполагавший строительство небольшого культового сооружения, поскольку буквально в семистах метра уже есть церковь, однако Москомархитектуре удалось переубедить часть парламентариев, и со второго раза проект был утвержден.

«Когда согласовывали проект, все 100% депутатов были против строительства в этом месте, даже представители «Единой России». Однако через полгода, когда Москомархитектура внесла проектное решение на повторное согласование, всем депутатам от управы объяснили, как нужно правильно голосовать, и те, кто ранее голосовал против, изменили своё решение и проголосовали за», — утверждает Барановский.

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Из-за того, что размеры сооружения превысили утверждённые, теперь необходимо «подогнать» под постройку документы, иначе церковь нельзя принять в эксплуатацию. По словам депутата, идея перепланировки сквера нашла поддержку в Москомархитектуре.

«И что вы думаете? Москомархитектура принимает решение — проект планировки для выделения земли РПЦ… должна разработать сама РПЦ! Я понимаю, если бы РПЦ разрабатывала проект планировки СВОЕГО ПК №25а, но ей поручают разработку проектов планировки обоих ПК: №25а и №25. Мол, пусть себе нарежут, сколько надо. Депутаты должны были согласовать решение Москомархитектуры о разработке проекта планировки, но вчера депутаты не поняли прикола про увеличение участка. Решение не согласовали. Но я думаю, это временно. Сейчас депутатам объяснят, как они должны голосовать», — утверждает Барановский.

Депутат заявил, что представители церкви не идут на контакт с общественностью, и вести конструктивный диалог в данной ситуации невозможно. Кроме того, он обратил внимание на позиции ещё одного московского ведомства, призванного регулировать строительную отрасль города.

«Я сделал запрос в Мосстройгоснадзор, соответствует ли то, что строится ранее запланированному проектом. На что в ведомстве, сославшись на некое постановление, мне ответили, что они не занимаются контролем строительства церквей. Что меня крайне удивило, получается, что Моссройгоснадзор контролирует всё, кроме строительства церквей», — отметил депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый конфликт вокруг строительства культового сооружения. Местные жители выступали против возведения храма в московском парке «Торфянка». В противоборство с жителями вступили представители радикального движения «Сорок Сороков», были привлечены и органы правопорядка, поскольку защитников парка обвинили в оскорблении чувств верующих. Признав требования активистов, защищающих «Торфянку», в РПЦ, тем не менее, заявили, что считают конфликт инспирированным заинтересованными лицами, введшими жителей в заблуждение.

«Ложью и подменой фактов многие местные жители были введены в заблуждение теми политическими силами, которые в действительности стоят за этой попыткой создать искусственное разделение среди жителей района. Эти силы своей целью ставят не заботу о парке, а системную борьбу со строительством новых храмов, которое в настоящее время активно развивается по всей стране», — заявил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ.

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