Фонтану быть: от международных экспертов скрыли раскопки на Биржевой?

Москва, , 16:39 — REGNUM Комиссию международных экспертов, инспектировавших ход преобразования центра Москвы по программе «Моя улица», не стали знакомить с раскопками на Биржевой площади. В качестве причины исчезновения площади из плана показа, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев указал то, что к моменту прибытия экспертов работы уже были завершены. Об этом он заявил пресс-конференции 27 октября, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«Естественно мы не могли показать экспертам раскоп, поскольку он уже был завершен, но археологическое наследие являлось важным элементом культурного наследия, о котором мы говорили, которое мы показывали нашим коллегам», — уточнил главный археолог.

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Что касается непосредственно дискуссии, которая развернулась вокруг открытых на Биржевой площади уникальных исторических объектов, вместо которых планировалось построить фонтан, то, по словам главного столичного специалиста по раскопкам, на Биржевой площади действительно были запланированы археологические исследования, которые дали очень интересный результат. С учётом важности найденных объектов, раскопки пришлось продлить, пока археологи не прошли культурный слой, или, говоря на профессиональном сленге «не дошли до материка». После чего коммунальные службы смогли продолжить работы по благоустройству.

«Должен сказать, что та информация о раскопках на Биржевой площади и идеях музеефикации, к сожалению, не всегда правильно толкуется», — заявил Кондрашев.

Также он не согласился с общественниками в том, какими именно средствами нужно было сохранять уникальные объекты. Кондрашев ещё раз подчеркнул, что, на его взгляд, проблема музеефикации Биржевой площади столицы трактуется не совсем верно. Он отметил, что при осуществлении программы «Моя улица», мэром Москвы Сергеем Собяниным была высказана идея, которая трансформировалась в указание музеефицировать как можно больше объектов на месте их обнаружения, и в 2017 году было сохранено беспрецедентное количество таких объектов. Однако на Биржевой площади сложилась несколько иная ситуация: там были обнаружены не сами фундаменты церкви, как о том заявляли журналисты, а элементы галереи, которая примыкала к церкви. Речь шла о той кладке, которая никогда не предназначалась для существования на открытом воздухе.

«Мы долго ломали голову, что делать с данным объектом, но надо было либо делать макет, скрепленный современными материалами, или же законсервировать этот объект методом обратного погружения в грунт, и специалисты методического совета, порекомендовали сделать консервацию вторым способом, что и было сделано. Но, в тоже время, стоит отметить, что при раскопках были получены сенсационные материалы. Было очень важно, что рядом с церковью существовала часть незастроенной площади, как было принято в центре Москвы — рядом с храмами. И это дало возможность исследовать наиболее ранние горизонты, которые в средние века оказывались в результате активной деятельности перемешаны. Это достаточно редко для Москвы, и это большая удача для археологов», — пояснил Кондрашев.

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Стоит отметить тот факт, что иностранные специалисты дружно выказали восхищение происходящими в Москве изменениями. Особо выделяли успевший нашуметь не только в России, но и в международных кругах «исторический поступок у стен Кремля» — недавно открывшийся на обозрение парк «Зарядье». По словам экспертов, ещё год назад, когда им показывали макет будущего парка, никто не верил в успешную реализацию проекта. Теперь же, наблюдая его воочию, они не могут сдержать эмоций и не скупятся на хвалебные эпитеты, из которых, к сожалению, не удалось до конца понять, чем же собственно с профессиональной точки зрения так впечатляет «Зарядье».

"Самое интересное было, когда нам показали новый объект «Зарядье». Я помню как около года назад в маленькой холодной комнате нам показывали макет будущего парка и рассказывали, что здесь будет. Но мы тогда не поверили, что это будет через год. И вот сегодня мы увидели результат. Фантастика, это очень хорошо», — поделился впечатлениями директор Агентства рижского самоуправления по культурному наследию Гунтис Гаилитис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в День археолога 15 августа 2017 года под прикрытием «музеефикации» археологического наследия Москвы в столице были разобраны фундаментные части подворья Иосифо-Волоколамского монастыря XV—XVIII вв. По словам основателя общественного движения «Архнадзор» Рустама Рахматуллина, до последнего момента мэрия успокаивала общественность пресс-релизами, согласно которым планировалось украсить Биржевую площадь фонтаном и создать музей под открытым небом для найденных археологических ценностей. На деле всё обернулось уничтожением обретенного культурного наследия.

Подробности читайте здесь: Слова Собянина про музей под открытым небом — обман?