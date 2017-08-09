Минкультуры РФ: запрет «Матильды» в Чечне – право республики

Москва, , 01:30 — REGNUM Просьба не показывать художественный фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на территории Чечни, сформулированная главой региона Рамзаном Кадыровым — это право республики, которое обязательно будет учтено, заявила пресс-секретарь Минкультуры РФ Ирина Казначеева.

«Да, такое письмо мы получали. Но это право республики. Если они против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена», — сказала она.

Напомним, фильм «Матильда» должен выйти в широкий прокат 25 октября 2017 года. До сих пор лента официально нигде не демонстрировалась, однако трейлеры стали поводом для критики со стороны депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»).

Поклонская, которая вышла на Бессмертный полк в 2016 году с портретом Николая II, является ярой противницей фильма, поскольку в нем будущий император показан человеком со страстями: в основе сюжета лежит история любовных отношений цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа история с «Матильдой» вышла на новый виток. Кадыров обратился к российскому министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не допустить прокат ленты в Чечне. Он мотивировал свою просьбу тем, что в Чечне картину, затрагивающую религиозные чувства, не хотят смотреть «десятки тысяч людей разных конфессий».

Отметим, что Кадыров также сослался на мнение российской общественности, о котором узнал от Поклонской: якобы еще не вышедший в прокат фильм «оскорбляет религиозные чувства» тысяч российских граждан.

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