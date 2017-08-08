Минкультуры учтёт просьбу Кадырова не показывать «Матильду» в Чечне

Москва, , 23:59 — REGNUM Министерство культуры России учтёт просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить показ на территории республики кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом заявила РБК пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.

«Да, такое письмо мы получали. Но это право республики, — сказала пресс-секретарь. — Если они против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена».

Как передавало ИА REGNUM, ранее, 8 августа, Рамзан Кадыров направил обращение к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ фильма «Матильда».

"Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичного проката фильма в РФ в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России», — отметил Кадыров в своём обращении.

Кроме того, глава Чечни сообщил, что получил информацию о «многотысячных заявлениях граждан об оскорблении религиозных чувств верующих» от депутата Госдумы Натальи Поклонской («Единая Россия»)». Напомним, что именно Поклонская является главным критиком «Матильды» и ведёт против этого фильма бескомпромиссную борьбу, не гнушаясь использования при этом административного ресурса.

Противостояние депутата Поклонской и режиссёра Учителя длится уже не первый месяц. 4 августа адвокат режиссера направил обращение генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил проверить заявление представителей православных общин на предмет нарушения прав и свобод других лиц. В свою очередь, верующие обратились к генпрокурору с просьбой проверить создателей «Матильды» на оскорбление их чувств и экстремизм.

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