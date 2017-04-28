В столице Узбекистана начался фестиваль оперного и балетного искусства

Ташкент, , 15:10 — REGNUM Четвертый международный фестиваль оперного и балетного искусства «Тошкент бахори» («Ташкентская весна») проходит с 25 апреля по 5 мая в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои, сообщает 28 апреля Газета.уз.

«В фестивале участвуют представители оперного и балетного искусства из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Грузии и Азербайджана. В программе — произведения композиторов-классиков: оперы Джузеппе Верди «Травиата» и «Трубадур», Джакомо Пуччини — «Богема», балет Николая Римского-Корсакова «Царская невеста» и опера-балет Мустафо Бафоева «Небо моей любви», — говорится в публикации.

«Фестиваль «Ташкентская весна» очень представителен, значителен, важен и нужен в плане пересечения творческих и дружеских традиций», — отметил режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Узбекистана Андрей Слоним.

«Помимо творческих функций, фестиваль является одной из форм народной дипломатии, которая сближает людей и культуры. В наше непростое время фестиваль очень важен в своей дружеской и миротворческой функции сближения государств, сближения культур», — подчеркнул режиссер.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Ташкенте 13−14 апреля прошли выступления музыкантов и танцовщиков Государственного Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением Валерия Гергиева.