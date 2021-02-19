Красноярск, , 16:38 — REGNUM Подозреваемым в запуске петарды в автомобиль спикера городского совета Красноярска оказался 35-летний житель Иркутской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Мужчину задержали в арендованной квартире в течение нескольких часов после инцидента, уточнили в ведомстве.

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Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в настоящее время «проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действий, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 февраля в центре Красноярска неизвестный запустил петарду в машину спикера горсовета Наталии Фирюлиной («Единая Россия»).

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В ходе инцидента никто не пострадал. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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