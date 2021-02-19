Красноярск, , 11:56 — REGNUM В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту нападения на автомобиль спикера городского совета Наталии Фирюлиной.

Дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») возбудили следователи МУ МВД России «Красноярское», сообщили ИА REGNUM в краевом главке ведомства.

Напомним, утром 19 февраля около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажжённое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя горсовета.

Читайте также: В Красноярске обстреляли машину спикера горсовета

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших в результате инцидента нет. Любителю пиротехники грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и принимает меры, направленные на задержание злоумышленника.

Читайте ранее в этом сюжете: Стали известны подробности атаки на машину спикера горсовета Красноярска