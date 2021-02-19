Красноярск, , 08:04 — REGNUM Информация о совершённом 19 февраля нападении на машину спикера горсовета Красноярска Наталии Фирюлиной подтвердилась.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Красноярскому краю, полицейские работают на месте происшествия в Центральном районе Красноярска.

В полицию сообщили о том, что неизвестный мужчина около здания городской администрации бросил зажжённое пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя горсовета.

Пострадавших в результате инцидента нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются: опрашиваются возможные очевидцы, просматриваются записи с камер наблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным красноярских массмедиа, перед мэрией по площади «ходил какой-то человек». Когда подъехала машина Фирюлиной, он выстрелил из фейерверка или кинул красную дымовую шашку, а затем убежал.

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