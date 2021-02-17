Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Из-за обледенения проводов в трёх американских штатах — Техасе, Орегоне и Вирджинии — произошло отключение от электроснабжения более чем 1,8 миллиона потребителей, сообщает 17 февраля госкомпания Austin Energy. Энергокомпания обязала производителей приостановить или полностью прекратить работу своих заводов в этих штатах.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге США несколько дней держатся аномальные морозы. В более чем двух десятках американских городов «поставлены рекорды» по морозам.

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