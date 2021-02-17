Мцехета, , 15:00 — REGNUM Обильный снегопад в Грузии, начавшийся 17 февраля, стал причиной повреждения линий электропередачи в крае Мцхета-Мтианети. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Сообщается, что снег в регионе начал идти с утра и не прекращается до сих пор. Из-за серии аварий нарушена подача электроэнергии в десятки сёл.

По информации пресс-службы, для ликвидации аварий мобилизованы ремонтные бригады, которые уже начали восстанавливать подачу электроэнергии.

Ранее в Грузии сообщили, что в Тбилиси из-за снегопада возникают заторы на дорогах. Кроме того, перекрыты два участка на трассе Мцхета — Степанцминда — Ларс.

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