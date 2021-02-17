Токио, , 10:07 — REGNUM Из-за последствий сильного ветра и снегопада на японском острове Хоккайдо пострадали четыре человека. Об этом 17 февраля сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что среди пострадавших люди в возрасте от 50 до 80 лет, которые получили травмы в городах Муроран и Синхидака.

Также указывается, что в результате ветра, снега и метели повреждения получили в общей сложности 142 дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что в результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Японии 13 февраля, повреждены как минимум 1596 жилых домов.