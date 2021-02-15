Токио, , 13:47 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 7,3, которое произошло в Японии 13 февраля, повреждены как минимум 1596 жилых домов. Об этом 15 февраля сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что большая часть пострадавших жилых строений — 1410 — находится в северо-восточной префектуре Фукусима и еще 186 — в префектуре Мияги, расположенной рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр страны Ёсихидэ Суга сообщил, что как минимум 12 человек получили тяжёлые травмы в результате землетрясения, которое произошло у побережья Японии.

Напомним, 13 февраля на территории Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3.