Бишкек, , 20:45 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии обнаружили в Чуйской области схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами, предположительно принадлежащими одной из местных преступных группировок.

В тайнике хранились два обреза гладкоствольных ружей, свыше 160 ружейных и пистолетных патронов, ножи кустарного производства, а также шапки-маски и перчатки.

По предварительным данным, это оружие и боеприпасы могут принадлежать криминальным элементам, имеющим причастность к разбойным нападениям.

Сейчас киргизские спецслужбы и милиция пытаются установить личности хозяев найденного в схроне нелегального огнестрельного оружия и патронов.

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