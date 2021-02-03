Бишкек, , 15:35 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии выяснили, что один из столичных вузов помогал иностранцам незаконно въехать в республику, предоставляя ложные сведения в миграционное ведомство и другие госорганы.

Противоправная деятельность сотрудников этого высшего учебного заведения привела к тому, что незаконные мигранты, попавшие в страну с их помощью, совершили тяжкое преступление — ограбили банк.

По факту организации незаконной миграции МВД Киргизию возбудило уголовное дело. Следствие пытается выявить всех причастных к этому преступлению сотрудников вуза и чиновников.

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