Стокгольм, , 21:04 — REGNUM С 29 января число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 59 случаев. Такие данные 16 февраля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 12 487 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 617 869 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 9 458 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 364 120 человек, вторую — 141 778 человек.

По состоянию на 16 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 228 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.

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