Южно-Сахалинск, , 03:51 — REGNUM На Сахалине во второй половине дня 16 февраля ожидается усиление скорости ветра и выпадение большего количества осадков. Снежный циклон будет оказывать влияние на Южно-Сахалинск и в среду 17 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Коммунальные службы и службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.

На расчистке города от снега задействованы 199 единиц техники. Тем не менее власти признали, что на утро 16 февраля имелись существенные нарекания на уборку территорий от снега — плохо почищены тротуары, автобусные карманы и разворотные кольца, дворы, контейнерные площадки.

Из-за аварии без света остались около 15 домов в Березняках. Также ведутся работы по восстановлению электроснабжения в районе улиц Сахалинская, Проточная, 3-ей Набережной, Трактовой.

Все школы столицы островного региона 16 февраля переведены на дистанционный режим обучения.

В Южно-Сахалинске открыты три пункта обогрева, где можно переждать непогоду.

Как сообщало ИА REGNUM, коммунальные службы Москвы устраняют последствия аномального снегопада, сообщил 15 февраля вице-мэр города Пётр Бирюков. По словам заммэра, для устранения последствий непогоды мобилизованы все силы городских служб, работа ведётся круглосуточно.