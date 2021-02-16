Владивосток, , 04:01 — REGNUM Циклон, который бушует в Приморье вторые сутки, не принёс серьёзных повреждений, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Так, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 38 отключений, из них от электричества — 28, от тепла и горячей воды — пять, от холодной воды — пять. Аварии на электросетях случились во Владивостоке, в том числе, на острове Русский, а также в Артёме, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском и Черниговском районах.

На утро 16 февраля во Владивостоке без света остаются 29 частных домов по улицам Нарвская, Никифорова, Мурманская и Тихвинская во Владивостоке. Устранением аварии занимаются специалисты.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем. На юге края идёт снег. В первую половину наступившей недели в регионе продолжатся снег и метель.