Владивосток, , 07:26 — REGNUM В Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем. На юге края идёт снег. В первую половину наступившей недели в регионе продолжится снег и метель, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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15 февраля во Владивостоке и в некоторых районах Приморья была пурга: снег, метель, сильный ветер. Снег прекратится в ночь на 16 февраля.

Циклон, который с Японского моря переместится на юг Сахалина и, заполняясь, будет кружить в Приморье до середины недели.

Первые два дня рабочей недели на большей части региона будет снег и сильный ветер. На дорогах образуется снежный накат и заносы. Температура воздуха ночью −15…−22 °C, днём −5…−13 °C, на северо-востоке до — 17 °C.

С 18 февраля снегопады начнут ослабевать и придёт потепление.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, где бушует метель, организовать оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях