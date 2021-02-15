Владивосток, , 05:21 — REGNUM В Приморье в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности. Губернатор Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований, где бушует метель, организовать оперативные штабы и контролировать ход работ по очистке дорог, устранению возможных аварий на электросетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Также рекомендовано по ситуации отменить занятия в школах и скорректировать продолжительность рабочего дня.

«Каждый муниципалитет — в основном, Хасанский район, Владивосток, Артем, Шкотовский район, Большой Камень и Находка — приведите в готовность всю технику. Она должна оперативно выйти на уборку снега, покрывать полотно незамерзающими реагентами», — сказал Кожемяко.

Также губернатор поручил уделить особое внимание электроснабжению, чтобы не было отключений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в пятницу, 12 февраля, побит почти полувековой рекорд снежных осадков.