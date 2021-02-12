Москва, , 19:51 — REGNUM В Москве в пятницу, 12 февраля, побит почти полувековой рекорд снежных осадков, сообщили в Гидрометрцентре.

Василий Иванов © ИА REGNUM

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Согласно данным с метеостанции на ВДНХ, за неполные сутки в столице выпало 9 миллиметров снега, что составляет четверть месячной нормы для февраля.

Таким образом, в городе побит суточный рекорд, установленный 12 февраля 1973 года, когда за сутки выпало 7 миллиметров осадков.

По прогнозу синоптиков, пик снегопадов в Москве ещё только предстоит, он придётся на период с 00:00 до 15:00 субботы, 13 февраля.

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