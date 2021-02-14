Москва, , 20:25 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий с 20:00 (время местное) 14 февраля введено временное ограничение движения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 «Урал» в Оренбургской области, Татарии, Башкирии с км 1194+500 по км 1363+000. Ограничение действует для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легкового такси, грузового транспорта, сообщает Росавтодор.

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На данном участке — низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости. Дорожные службы принимают все меры по обеспечению безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения. О нештатных ситуациях на дороге можно сообщать по номерам телефонов дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Приуралье»: +7(347) 286−07−18, +7917−046−79−53.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на севере Приволжского федерального округа сильный снег, метель. На юге округа сильная гололедица, в Оренбургской области сильный снег, метель, ветер 15−20 м/с. 14 февраля и ночью 15 февраля в юго-восточной половине Башкирии сохранится очень сильный ветер порывами 21−26 м/с.