Богота, , 08:38 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,5 были зафиксированы в Колумбии. Об этом 12 февраля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился на расстоянии 33 км в северо-восточном направлении от города Букараманга, который насчитывает свыше жителей.

Очаг сейсмособытия располагался на глубине 146 км. При этом информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в 164 км от города Петропавловска-Камчатский были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7.