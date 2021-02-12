Петропавловск-Камчатский, , 04:12 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксированы 12 февраля в 164 км от города Петропавловска-Камчатский, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. По информации управления МЧС РФ по региону, сейсмособытие в городе не ощущалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля у индонезийского города Бенгкулу произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии