Пенза, , 13:12 — REGNUM Бывшему министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову и его заместителю Андрею Персанову продлили домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

Экс-министр и его заместитель пробудут под домашним арестом до 13 мая текущего года. Бывшие сотрудники регионального правительства обвиняются в совершении хищения бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

ИА REGNUM напоминает, задержанные Бурлаков и Персанов находились под стражей по делу о мошенничестве с бюджетными средствами с 14 мая 2020 года. Кроме бывших представителей минсельхоза, фигурантом дела является бизнесмен, экс-депутат регионального Заксобрания. В связи с утратой доверия Бурлаков и Персанов в июле 2020 года были уволены с занимаемых должностей. Изначально в их отношении была збрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года, а третьему фигуранту дела заменили пребывание в СИЗО на домашний арест. Затем, в октябре прошлого года, обвиняемые бывший министр и его заместитель были переведены до 13 февраля 2021 года под домашний арест.

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