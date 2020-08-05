Пенза, , 12:01 — REGNUM Прокуратура Пензенской области выявила коррупционные нарушения в региональном минсельхозе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Более 40 госслужащих представили недостоверные сведения о доходах в 2019 и в 2020 годах. Служащие неверно предоставляли информацию о доходах супругов и наличия банковских счетов.

Также выявлены нарушения в предоставлении грантов на цели, не соответствующие госпрограмме области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014−2022 годы». Получение субсидий и порядка их предоставления министерством исполнялось ненадлежащим образом. По итогам прокурорской проверки губернатору Ивану Белозерцеву внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Кроме вышесказанного выявлено, что бывший министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков и его заместитель Андрей Персанов приняли решение о возмещении затрат на закупку сельхозтехники в сумме более 2,92 млн рублей у членов кооператива «Удача», который не осуществлял деятельность в сфере сельского хозяйства.

По факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области заместителя председателя правительства, министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, арестованного по обвинению в особо крупном хищении бюджетных средств, 20 июля уволили с должности в связи с утратой доверия. 14 мая 2020 года главу минсельхоза Андрея Бурлакова задержали по подозрению в мошеннических действиях с присвоением бюджетных средств. Региональная прокуратура провела проверку о доходах министра и членов его семьи, которая выявила, что в документах о представленных доходах не отражается построенный несколько лет назад жилой дом. Недвижимость в установленном порядке не зарегистрирована в Росреестре, что позволяет уклоняться от налога на имущество. Ленинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года в отношении министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и его заместителя Андрея Персанова. Третьему фигуранту дела заключение под стражу заменили на домашний арест.

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