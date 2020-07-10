Пенза, , 11:04 — REGNUM В Пензе Ленинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 13 октября 2020 года в отношении министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова и его заместителя Андрея Персанова. Третьему фигуранту дела заключение под стражу заменили на домашний арест, сообщает пресс-служба суда.

ИА REGNUM напоминает, что 14 мая 2020 года главу минсельхоза Андрея Бурлакова задержали по подозрению в мошеннических действиях с присвоением бюджетных средств.

Региональная прокуратура провела проверку о доходах министра и членов его семьи, которая выявила, что в документах о представленных доходах не отражается построенный несколько лет назад жилой дом. Недвижимость в установленном порядке не зарегистрирована в Росреестре, что позволяет уклоняться от налога на имущество.

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