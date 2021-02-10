Штат Калифорния, США, , 07:57 — REGNUM На военной базе Корпуса морской пехоты США в штате Калифорния ведут расследование дела о пропаже взрывчатки, сообщил 9 февраля телеканал CNN со ссылкой на представителя следственного управления ВМС США Джеффа Хьюстона.

Отмечается, что военные отказываются комментировать инцидент в связи с продолжающимся расследованием, поэтому точная информация типе и количестве взрывчатого вещества отсутствует.

Вместе с тем, по данным местного телеканала KABC, речь идёт о 4,5 кг вещества военного назначения. Неизвестные украли её, как предполагается, ещё в январе 2021 года. Недостача была выявлена в ходе масштабных учений, которые продолжатся до 18 февраля.

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