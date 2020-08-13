Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Обстоятельства стрельбы по боевому вертолету ВВС США UH-1N Huey в небе над штатом Вирджиния расследует американское Федеральное бюро расследований (ФБР). Об этом 13 августа сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации последних, обстрел вертолета был произведен 10 августа в ходе выполнения учебно-тренировочного полета на высоте 304,8 м, после чего UH-1N Huey совершил посадку на аэродроме Манассас (штат Вирджиния).

Также сообщается, что экипаж винтокрылой машины состоял из двух пилотов, один из которых пострадал из-за данного инцидента и ему оказали помощь в госпитале, после чего он был выписан оттуда в тот же день.

Кроме этого, уточняется, что сотрудники ФБР хотят определить, был ли это умышленный огонь с земли или просто случайная пуля, для чего исследуются фюзеляж вертолета. При этом указывается, что UH-1N дислоцирован на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, которая часто используется для перелетов американских официальных лиц, включая президента США Дональда Трампа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа стало известно, что власти США предъявили обвинение мужчине, пострадавшему из-за стрельбы возле Белого дома 11 августа в ходе пресс-конференции главы государства Дональда Трампа.