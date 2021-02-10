Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперек реки Выла. В результате река была перегорожена более честь на две три, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.

Фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Ядринского района. Правоохранители установили, что он рыбачил при помощи рыболовной сети, не имея соответствующего разрешения.

«Через лунки он установил поперек реки Выла рыболовную сеть длиной 30 метров, перегородив реку более чем на две трети её ширины», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что подозреваемый успел выловить несколько рыб, ущерб оценивается в 7 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»).

Всего в январе 2021 года транспортной полицией в Чувашии привлечены к уголовной ответственности за браконьерство девять человек, нанесённый ими ущерб оценивается в 36 тыс. рублей. Изъято пять багрилок и четыре сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шумерлинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории государственного природного заказника. Фигурантом дела стал 71-летний охотник, задержанный при попытке забрать из установленного капкана самку куницы.

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Напомним, что в Чувашии в 2020 году заведено в отношении 52-летнего рыбака из Марий Эл: по данным правоохранителей, он успел выловить 13 рыб, в том числе щуку и плотву. Ущерб оценивается в 7,55 тыс. рублей.

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