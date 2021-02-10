Чебоксары, 10 февраля 2021, 07:36 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении рыбака, которого подозревают в установке сети поперек реки Выла. В результате река была перегорожена более честь на две три, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте.
Фигурантом уголовного дела стал 46-летний житель Ядринского района. Правоохранители установили, что он рыбачил при помощи рыболовной сети, не имея соответствующего разрешения.
В ведомстве уточняют, что подозреваемый успел выловить несколько рыб, ущерб оценивается в 7 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконный вылов водных биологических ресурсов»).
Всего в январе 2021 года транспортной полицией в Чувашии привлечены к уголовной ответственности за браконьерство девять человек, нанесённый ими ущерб оценивается в 36 тыс. рублей. Изъято пять багрилок и четыре сети.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Шумерлинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории государственного природного заказника. Фигурантом дела стал 71-летний охотник, задержанный при попытке забрать из установленного капкана самку куницы.
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Напомним, что в Чувашии в 2020 году заведено в отношении 52-летнего рыбака из Марий Эл: по данным правоохранителей, он успел выловить 13 рыб, в том числе щуку и плотву. Ущерб оценивается в 7,55 тыс. рублей.
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