Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии за последний месяц к уголовной ответственности привлечены семь браконьеров. Накануне дело заведено в отношении 52-летнего рыбака из Марий Эл, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чувашского ЛО МВД России на транспорте.

Улов (сс) delo

В ходе проведения рейдовых мероприятий на реке Волга правоохранители выявили жителя Килемарского района Марий Эл. По данным транспортной полиции, он рыбачил запрещённым оружием лова и запрещённым способом — при помощи остроги «на подсветку» и с использованием надувной лодки. Он успел выловить 13 рыб, в том числе щуку и плотву. Ущерб оценивается в 7,55 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

Всего за последний месяц транспортной полицией за нарушение правил вылова водных ресурсов к уголовной ответственности привлечены семеро браконьеров, общая сумма причиненного ущерба составила 51 750 рублей. Из незаконного оборота изъято четыре остроги и четыре сети.

Чувашский линейный отдел МВД России на транспорте напоминает, что ночная охота за рыбой с использованием остроги и фонаря находится под запретом действующего уголовного законодательства. Это объясняется тем, что такой способ лова может привести к массовому истреблению рыбы, поскольку в результате её скопления в нее очень легко попасть, значительное количество особей травмируется.

«Использование светового прибора в тёмное время суток на поверхности воды классифицируется как лов рыбы на подсветку и также является запрещенным способом лова для всех видов рыболовства, так как в этом случае используется особенность рыбы идти на свет, и концентрация рыбы на освещаемом участке резко увеличивается», — поясняют в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года в Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении жителя Марий Эл, которого подозревают в незаконном вылове раков на Суре. Правоохранители изъяли 1372 рака и 20 раколовок. Аналогичный случай произошёл в мае 2020 года в затоне реки Сура, где сотрудники полиции поймали браконьера, который ловил раков. У него изъято несколько сотен раков, которых выпустили обратно в реку.

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