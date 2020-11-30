Чебоксары, , 08:31 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории государственного природного заказника. Фигурантом дела стал 71-летний охотник, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Факт незаконной охоты был выявлен в заказнике «Пойма реки Сура». Злоумышленник был задержан при попытке забрать из установленного капкана с приманкой самку куницы. Правоохранители отмечают, что 71-летний подозреваемый имеет разрешение на добычу пушнины и занимается данным промыслом с 1965 года.

«Пожилой охотник знал о запрете охоты на территории заказника, но решил нарушить его», — говорится в сообщении ведомства.

Ущерб оценивается в 40 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ранее к уголовной ответственности привлечены семь браконьеров. Накануне дело заведено в отношении 52-летнего рыбака из Марий Эл: по данным правоохранителей, он успел выловить 13 рыб, в том числе щуку и плотву. Ущерб оценивается в 7,55 тыс. рублей.

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