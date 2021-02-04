Джакарта, 4 февраля 2021, 15:29 — REGNUM В результате внезапного наводнения в Пасуруане провинции Восточная Ява погибли два человека, сообщает CNN Indonesia.
Двое погибших были обнаружены утром 4 февраля 2021 года в городе Пасуруан на Яве.
По данным источника, проливные дожди стали причиной внезапного наводнения. Десятки домов оказались подтоплены.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 потрясло провинцию Западный Сулавеси.
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