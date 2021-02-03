Джакарта, , 12:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 потрясло провинцию Западный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 3 февраля в 15:25 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море в 9 км к северо-западу от округа Мажене. Очаг землетрясения находился на глубине 18 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате оползней в Сумеданге провинции Западная Ява погибли 40 человек.

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