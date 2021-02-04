Хабаровск, , 04:49 — REGNUM Житель Хабаровска получил реальный срок за ложное сообщение о взрывном устройстве в самолёте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуре.

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Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за грабеж 35-летнего местного жителя, который признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Осужденный 16 сентября 2020 года позвонил на номер дежурно-диспетчерской службы управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края и сказал, что в хвостовой части одного из самолётов в аэропорту Хабаровска якобы заложено два кг тротила.

После осмотра воздушного судна взрывное устройство не обнаружено.

Суд приговорил лжетеррориста к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также с осужденного взыскан ущерб, причиненный ложным вызовом о готовящемся взрыве.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Железногорске Красноярского края перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о «минировании».