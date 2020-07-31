Железногорск, Красноярский край, , 09:15 — REGNUM В городе Железногорске Красноярского края перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в ложном сообщении о «минировании». Об этом 31 июля сообщает ГУ МВД России по региону.

Анонимное сообщение о том, что на городском рынке на территории ЗАТО Железногорск планируется размещение опасного для жизни и здоровья граждан взрывного предмета поступило в дежурную часть полиции в начале июня. Полиция и специалисты провели тщательную проверку места предполагаемого минирования, но обнаружить представляющие опасность предметы или вещества не смогли.

В ходе проведённого расследования оперуполномоченными уголовного розыска вскоре была установлена личность звонившего. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель, который рассказал полицейским, что этот хулиганский поступок он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины, подозреваемого в ложном сообщении о минировании, было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Материалы уголовного дела после завершения расследования были направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что 29 июня он сообщил о ложном «минировании» расположенного на улице Карла Маркса торгового центра «Хамелеон».

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