Ростов-на-Дону, , 22:45 — REGNUM Материалы уголовного дела, фигурантом которого является бывший глава администрации Первомайского района Ростова-на-Дону, переданы в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 3 февраля.

Артур Григорян обвиняется в превышении должностных полномочий. Как полагают следователи, чиновник дал подчинённым поручение не проводить проверки на незаконно работающих торговых павильонах. Таких объектов было не менее 86.

«Действия обвиняемого повлекли причинение материального ущерба в виде упущенной выгоды от незаконного функционирования установленных без разрешительной документации нестационарных торговых объектов, а также существенно нарушили охраняемые законом интересы государства, выразившиеся в дискредитации органов власти», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что руководящий пост Григорян занимал с июня 2016 года. Заявление об увольнении глава администрации Первомайского района написал 21 января 2020 года. В июле 2020 года стало известно о его задержании. Сумма причинённого ущерба оценивается в 14 млн рублей.

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