Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону появилась информация о задержании бывшего руководителя администрации Первомайского района Артура Григоряна. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По некоторым данным, Григорян не принял мер по сносу незаконных ларьков, что повлекло причинение ущерба городскому бюджету в размере 14 млн рублей. В доме бывшего чиновника прошли обыски.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2020 года в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону прошли обыски, связанные с деятельностью бывшего руководителя. Артур Григорян покинул свой пост по собственному желанию 20 января 2020 года.

Вместе с тем в апреле 2020 года стало известно об аресте заместителя главы администрации Советского района Ростова-на-Дону Виталия Игнатова, который во время работыв администрации Первомайского района Ростова-на-Дону через посредника получал взятки от нелегальных торговцев.

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