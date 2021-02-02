Москва, , 06:32 — REGNUM Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ПАО «ДЭК»), которую обвиняют в многомиллионной растрате и мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия установлено, что в 2008—2015 годах обвиняемая при содействии бывших работников ПАО «ДЭК» заключала фиктивные договоры оказания юридических услуг и благотворительного пожертвования на проведение спортивных мероприятий.

Используя мошенническую схему фигуранты уголовного дела похитили более 730 млн рублей, часть из которых была обналичена и передана нескольким руководителям основного акционера компании — ПАО «РАО ЭС Востока».

Также в 2014—2016 годах женщина ездила за границу, при этом работодателя заверяла, что в служебные командировки. На самом деле за пределы РФ она выезжала по личным нуждам. При этом необоснованно получила заработную плату и компенсацию командировочных расходов более одного млн рублей.

На имущество обвиняемой для возмещения причиненного преступлениями ущерба наложен арест.

За совершение хищений средств компании в отношении бывших генеральных директоров ПАО «ДЭК» и ПАО «РАО ЭС Востока» судом уже вынесены обвинительные приговоры.

Уголовное дело будет направлен в суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело на депутата Законодательного собрания Приморья Юлию Толмачёву, которую обвиняют в мошенничестве, то есть приобретении прав на чужое имущество в особо крупном размере.